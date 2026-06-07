وزير الخارجية الأذربيجاني يؤكد تنامي أهمية ممرات النقل والطاقة بمشاركة تركيا وجورجيا

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

صرح وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثلاثي الـ10 لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وجورجيا المنعقد في إسطنبول بأن المحادثات أتاحت تقييم الوضع الحالي للمشاريع المشتركة وتبادل الآراء حول آفاق التعاون الجديدة والتوجهات المستقبلية.

وأوضح الوزير بايراموف أنه في ظل التوترات الدولية والإقليمية الراهنة تتأثر المنطقة الواقعة بين أوروبا وآسيا عن قرب بالعمليات المحيطة بها، مؤكداً أن الأجندة المشتركة مكثفة للغاية ولم تشهد المشاريع القائمة أي توقف.

وأشار الوزير إلى أن ممرات الطاقة والنقل والتجارة الحيوية التي تربط الشرق بالغرب بمشاركة أذربيجان وجورجيا وتركيا قد اكتسبت أهمية مضاعفة في الوقت الحالي.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الثلاثي قد اختتم أعماله بالتوقيع على "إعلان إسطنبول" المشترك الذي يحدد أطر التنسيق للمرحلة المقبلة.