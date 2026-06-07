وزيرة خارجية جورجيا تؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع أذربيجان وتركيا

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

صرحت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية جورجيا ماكا بوتشوريشفيلي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثلاثي الـ10 لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وجورجيا في إسطنبول بأن الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق لجورجيا مع تركيا وأذربيجان يرتكزان على مبادئ حسن الجوار والصداقة.

وأشارت بوتشوريشفيلي إلى أن هذين البلدين يأتيان ضمن الشركاء التجاريين الرئيسيين لجورجيا، حيث يشمل التعاون القطاعات السياسية والاقتصادية والنقل والطاقة والتكنولوجيا.

وفي سياق الأمن الإقليمي، رحبت الوزيرة الجورجية بالديناميكية الإيجابية في العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكدة أنها تخدم تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أعربت عن دعم بلدها للخطوات المتخذة لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، مؤكدة استعداد جورجيا لمواصلة جهودها لدعم التعاون البنّاء.