وزير الخارجية التركي يؤكد دعم بلده لمسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثلاثي الـ10 لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وجورجيا في إسطنبول بأن الرؤية الأساسية تتمثل في تحويل المنطقة إلى مركز للمشاريع التنموية والرفاه المشترك بدلاً من النزاعات، مشيراً إلى أن الإرادة المتبادلة في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا فتحت نافذة فريدة للفرص الإقليمية.

وأكد الوزير فيدان دعم تركيا الكامل لعملية السلام وتطلعها لتوقيع اتفاقية السلام دون تأخير مع تبديد المخاوف المشروعة لأذربيجان، موضحاً أن مسار التطبيع الذي تقوده أنقرة مع يريفان يمضي بالتنسيق وثيق الصلة مع باكو.

وأضاف الوزير أن السنوات الـ 4 الماضية شهدت تقدماً ملموساً في هذا الصدد، مشدداً على مواصلة الجهود بحزم لتطوير هذه المرحلة الإيجابية بما يخدم المصالح المشتركة للمنطقة بأسرها.