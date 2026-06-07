اعتماد "إعلان إسطنبول" في ختام الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وجورجيا

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

شهد الاجتماع الثلاثي الـ10 لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وجورجيا المنعقد في 8 يونيو 2026، اعتماد "إعلان إسطنبول" المشترك الذي يرسخ علاقات الصداقة وحسن الجوار والثقة المتبادلة الشاملة بين البلاد الثلاثة.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان إن الإعلان جدد الدعم المطلق لسيادة البلدان الثلاثة وسلامة أراضيها وحرمة حدودها، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية لخط أنابيب النفط بين باكو وتبليسي وجيهان وممر الغاز الجنوبي في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي والأوروبي.

كما سلطت الوثيقة الضوء على تطوير القدرات الترانزيتية عبر مسار النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط، مرحبة بانتهاء أعمال التحديث في محطة أخالكالاكي الجورجية ضمن مشروع سكة الحديد الواصل بين باكو وتبليسي وقارس.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لتوسيع الشراكة في نقل الطاقة الخضراء ومكافحة التغير المناخي، مشيدين برئاسة تركيا لقمة الكوب31 واستضافة أذربيجان الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الووف13 مع تجديد الالتزام بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والأمن السيبراني فيما تقرر عقد الاجتماع الـ11 في جورجيا عام 2027.