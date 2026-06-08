رئيس الوزراء الأذربيجاني يبحث التعاون مع النائب العام الفييتنامي

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

استقبل رئيس مجلس وزراء أذربيجان علي أسدوف في 8 يونيو النائب العام للنيابة الشعبية العليا الفييتنامي نغوين تيين مع الوفد المرافق له.

وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن ارتياحهما من تطور علاقات الصداقة التقليدية والتعاون المتبادل المنفعة بين أذربيجان وفييت نام.

وتم التأكيد على المستوى الرفيع للحوار السياسي بين البلدين، مع الإشارة إلى أهمية الدعم المتبادل في إطار المنظمات الدولية.

كما أشاد الطرفان بالتعاون الفعال بين أجهزة الادعاء العام وبحثا سبل تعزيز العلاقات في هذا المجال وذلك بحضور النائب العام الأذربيجاني كامران علييف.