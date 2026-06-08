ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية

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انخفاض سعر برميل النفط
- [10:32]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يبحث التعاون مع النائب العام الفييتنامي
- 08.06.2026 [20:29]
رئيس المحكمة الدستورية الأذربيجانية يستقبل النائب العام الفييتنامي
- 08.06.2026 [19:59]
وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون مع نظيره الصربي
- 08.06.2026 [19:19]
رئيسة المجلس الوطني تبحث تعزيز العلاقات مع النائب العام الفييتنامي
- 08.06.2026 [19:11]
وزير الخارجية التركي يؤكد دعم بلده لمسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا
- 08.06.2026 [18:32]
وزيرة خارجية جورجيا تؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع أذربيجان وتركيا
- 08.06.2026 [18:29]
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران لعرقلة الملاحة البحرية
- 08.06.2026 [16:53]
اجتماع وزراء خارجية أذربيجان وتركيا وجورجيا في إسطنبول
- 08.06.2026 [16:53]
المدعي العام الفييتنامي يصل إلى باكو في زيارة عمل
- 08.06.2026 [16:52]
أيجان بيسييفا: الممر الأوسط يدخل مرحلة التطور الاستراتيجي
- 08.06.2026 [16:34]
إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
- 08.06.2026 [16:24]
الحوثيون يحظرون حركة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر
- 08.06.2026 [15:30]
موسكو تربط علاقاتها المستقبلية مع يريفان بالخطوات الفعلية للقيادة الأرمينية
- 08.06.2026 [15:15]
طهران تجهز مواقف السيارات كملاجئ للسكان
- 08.06.2026 [15:05]
إسرائيل تضرب مجمعا للبتروكيماويات في إيران
- 08.06.2026 [15:04]
وزيرا خارجية اذربيجان وتركيا يجتمعان في إسطنبول
- 08.06.2026 [15:04]
تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يدفع النفط للارتفاع بشكل حاد
- 08.06.2026 [13:11]
فعالية مخصصة للصداقة بين أذربيجان وليتوانيا وذكرى ضحايا القمع
- 08.06.2026 [13:00]
مقتل 27 مسلحا في شمال غرب باكستان
- 08.06.2026 [12:56]
أذربيجان تحصد ثلاث ميداليات في بطولة أوروبا المفتوحة للجودو بتالين
- 08.06.2026 [12:04]
العراق يغلق مجاله الجوي مؤقتا
- 08.06.2026 [11:45]
ممثلو وسائل الإعلام الأذربيجانية تعرفون على متاحف تركمانستان
- 08.06.2026 [11:39]
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية تركيا وإيران
- 08.06.2026 [11:32]
تطهير مساحة 1545.7 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي
- 08.06.2026 [11:22]
انتصارات لمنتخبات بولندا وأوروغواي وأذربيجان في بطولة العالم للجوكان
- 08.06.2026 [11:17]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 08.06.2026 [11:16]
جيجون بايراموف يتوجه إلى تركيا في زيارة عمل
- 08.06.2026 [11:10]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 08.06.2026 [11:05]
لاعبات أذربيجان للجمباز الأكروباتي يحصدن الذهبية في كأس العالم بباكو
- 08.06.2026 [10:50]
أذربيجان تفوز على أوزبكستان في افتتاح بطولة العالم للجوكان بباكو
- 08.06.2026 [10:15]
الخارجية الأذربيجانية تحدد حصيلة ضحايا مواطنيها إثر هجوم في بحر آزوف
- 06.06.2026 [19:51]
وزير الزراعة الأذربيجاني يبحث تعزيز التعاون مع نظيرته المولدوفية في تركيا
- 06.06.2026 [19:41]
حملة لغرس الأشجار في باكو بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بمشاركة أممية رفيعة
- 06.06.2026 [17:46]
أرمينيا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي عشية التصويت لتجديد تشكيلة البرلمان
- 06.06.2026 [16:07]
حفل باهر لأيام الثقافة الأذربيجانية في تركمانستان
- 06.06.2026 [15:06]
انطلاق مهرجان "السيارات الكلاسيكية والخارقة" في باكو
- 06.06.2026 [13:55]
منتخب أذربيجان لكرة السلة الثلاثية للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم
- 06.06.2026 [13:41]
دبلوماسيون أوروبيون يزورون مدينة كنجة ضمن فعاليات "القرية الأوروبية 2026"
- 06.06.2026 [13:24]
افتتاح معرض "لآلئ التراث الوطني الأذربيجاني" في العاصمة التركمانستانية
- 06.06.2026 [11:23]
سعر نفط أذربيجان ينخفض
- 06.06.2026 [10:58]
خبيرة روسية: انخفاض مستوى بحر الخزر مستمر نتيجة تزايد معدلات التبخر
- 05.06.2026 [20:32]
ندوة رفيعة المستوى في باكو تبحث مخاطر انخفاض منسوب بحر الخزر
- 05.06.2026 [20:07]
البنك المركزي الأذربيجاني ونظيره الهنغاري يوقعان مذكرة تفاهم في باكو
- 05.06.2026 [20:02]
افتتاح المعرض الخيري التقليدي الثاني والعشرين "كن ضياءً لغد طفل" في باكو
- 05.06.2026 [17:02]
الخارجية الأذربيجانية تفند ادعاءات CNN World بشأن استخدام أراضيها ضد إيران
- 05.06.2026 [16:52]
وزير الزراعة الاذربيجاني يزور تركيا
- 05.06.2026 [16:38]
الرئيس إلهام علييف يخصص مليون مانات للاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم المصغرة
- 05.06.2026 [16:00]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تهنئ المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة
- 05.06.2026 [15:51]
الرئيس إلهام علييف يوجه رسالة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 2026
- 05.06.2026 [15:22]
منتخب أذربيجان لكرة القدم المصغرة يتوج بطلاً لأوروبا للمرة الثانية في تاريخه
- 05.06.2026 [14:42]
باكو تستضيف "القمة الدولية للتمويل والخدمات المصرفية 2026"
- 05.06.2026 [14:06]
الرئيس إلهام علييف يهنئ منتخب كرة القدم المصغرة بالفوز ببطولة أوروبا
- 05.06.2026 [12:19]
أذربيجان تستضيف اليوم العالمي للبيئة
- 05.06.2026 [11:35]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 05.06.2026 [11:22]
تغير أسعار النفط في البورصات الدولية
- 05.06.2026 [11:15]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 05.06.2026 [11:04]