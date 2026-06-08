إجراء أول مشاورات قنصلية بين أذربيجان وسوريا

باكو، 9 يونيو، (أذرتاج)

عُقدت في 8 يونيو بمدينة باكو أول مشاورات قنصلية بين وزارة خارجية جمهورية أذربيجان ووزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الوفد الأذربيجاني ترأسه رئيس إدارة الشؤون القنصلية إميل صفروف فيما ترأس الوفد السوري رئيس إدارة الشؤون القنصلية محمد يعقوب العمر.

وخلال المشاورات، بحث الجانبان الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون القنصلي بين أذربيجان والجمهورية العربية السورية، كما استعرضا إمكانية توقيع وثائق ثنائية جديدة في هذا المجال وفرص رقمنة الخدمات القنصلية.

وتبادل الطرفان المعلومات حول أحدث التطورات والإصلاحات المنفذة في المجال القنصلي وناقشا كذلك قضايا حماية حقوق ومصالح مواطني البلدين، إضافة إلى مسألة إعادة المواطنين الأذربيجانيين من سوريا إلى وطنهم.

وأعرب الجانب السوري عن اهتمامه بالاستفادة من التجربة الأذربيجانية ودراستها لدعم تطوير الخدمات القنصلية التي تم إنشاؤها حديثًا في سوريا.