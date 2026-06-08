انطلاق أعمال "القمة الدولية للتمويل والخدمات المصرفية 2026" في باكو

باكو، 9 يونيو، (أذرتاج)

انطلقت اليوم في مدينة باكو أعمال الفعالية الدولية التي تستمر يومين تحت عنوان "القمة الدولية للتمويل والخدمات المصرفية 2026: التكامل المالي العالمي للدول التركية".

أفادت وكالة أذرتاج أن القمة صُممت لتكون منصة رفيعة المستوى تهدف إلى تسريع اندماج الأنظمة المالية للدول الإقليمية والناطقة بالتركية في الفضاء المالي العالمي.

ويُنظم الحدث بدعم من مجلس جمعيات البنوك للدول التركية والبنك المركزي لجمهورية أذربيجان وجمعيات البنوك في كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وتركيا وجمعية الممولين في كازاخستان إلى جانب مؤسسات شريكة أخرى.

وسيتم خلال القمة مناقشة أبرز الاتجاهات العالمية في قطاعي البنوك والتمويل لعام 2026. وتشمل أهداف الحدث تعزيز التعاون الإقليمي من خلال مواءمة الأطر التنظيمية ودمج أنظمة الدفع وتطوير علاقات البنوك المراسلة، إضافة إلى تشجيع الشراكات الدولية وصياغة رؤية مالية مشتركة.

وسيتبادل المشاركون الآراء حول عدد من المحاور، من بينها: التكامل الإقليمي والتعاون الدولي، التحول الرقمي في القطاع المصرفي، أنظمة الدفع والتسوية، الخدمات المصرفية المفتوحة ومنظومات واجهات برمجة التطبيقات، التمويل المؤتمت والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الخدمات المصرفية البديلة بما في ذلك التمويل الإسلامي، التمويل المستدام والأخضر، فرص الاستثمار، رأس المال البشري والمهارات والثقافة المالية.

وتجمع القمة كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي، الجهات التنظيمية، مزودي الحلول والتقنيات للقطاع المالي، الشركات الناشئة، الخبراء الدوليين، المستثمرين، المؤسسات المالية الدولية.