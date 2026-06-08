ساحل باباييف: كان العام الماضي عاما ناجحا آخر بالنسبة لأذربيجان

باكو، 9 يونيو، (أذرتاج)

كان عام 2025 عاما ناجحا آخر بالنسبة لأذربيجان. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 129.1 مليار مانات وهو ما يمثل زيادة اسمية بنسبة 2 في المئة مقارنة بعام 2024.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير المالية الاذربيجاني ساحل باباييف خلال مناقشة مشروع قانون "حول تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2025" في اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية والصناعة وريادة الأعمال بالمجلس الوطني المنعقد في 9 يونيو.

وأوضح أن سياسة الميزانية لعام 2025 تعطي الأولوية لاستمرار النمو الاقتصادي، الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والانضباط المالي، الالتزام بقاعدة الميزانية إلى جانب التمويل الكامل لبرامج الرفاه الاجتماعي والتدابير الاجتماعية للسكان، تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية، وكذلك تنمية منطقتي قراباغ وزنغزور الشرقية الاقتصاديتين وتوسيع نطاق التقنيات الرقمية والتطبيقات المبتكرة، تسريع تطوير القطاع الحقيقي للاقتصاد.