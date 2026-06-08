باكو، 9 يونيو، (أذرتاج)

بلغ الدين العام في عام 2025 بنهاية العام 26 مليار مانات أي ما يعادل 20.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي وهذا يمثل انخفاضا بمقدار 1.6 نقطة مئوية مقارنة ببداية عام 2025.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير المالية الاذربيجاني ساحل باباييف خلال مناقشة مشروع قانون "حول تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2025" في اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية والصناعة وريادة الأعمال بالمجلس الوطني المنعقد الوم.

وأضاف الوزير: "أما الرقم الحالي للدين العام فيبلغ 24.1 مليار مانات أي ما يعادل 18.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي المتوقع. وهذا يُعدّ دليلا واضحا على أن أذربيجان من بين الدول ذات أدنى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم".