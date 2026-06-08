الخارجية الأذربيجانية تصدر بياناً تحذيرياً لمواطنيها بشأن السفر إلى مناطق النزاعات

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

أصدرت وزارة الخارجية الأذربيجانية بياناً أكدت فيه أن التوترات المتزايدة في البيئة الأمنية الدولية والنزاعات المسلحة المستمرة في مناطق عدة، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط، تشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين.

وأشار البيان بأسف إلى تسجيل حالات وفاة وإصابات بين المواطنين الأذربيجانيين المتواجدين في تلك المناطق جراء العمليات العسكرية، داعياً المواطنين إلى تقييم الأوضاع الأمنية بدقة قبل السفر للخارج وتجنب التوجه إلى مناطق العمليات الحربية.

كما شددت الوزارة على أن مشاركة المواطنين بأي شكل من الأشكال في النزاعات المسلحة خارج البلد، سواء على أساس التعاقد أو التطوع، تستوجب المسؤولية الجنائية وفقاً للتشريعات الأذربيجانية.

وأضافت أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية تواصل حماية مصالح المواطنين، مؤكدة أهمية ابتعاد الأفراد عن الأنشطة عالية المخاطر ومواصلة الوزارة مراقبة التطورات الدولية عن كثب.