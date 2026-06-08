وزير المالية: نخطط خفض تحويلات صندوق النففط الى الميزانية

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

أعلن وزير المالية الأذربيجاني ساحل باباييف في كلمته خلال اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية والصناعة وريادة الأعمال بالمجلس الوطني في 9 يونيو أن الاحتياطيات النقدية الإستراتيجية للبلد بلغت 4ر88 مليار دولار وهو ما يتجاوز الدين الخارجي بمقدار 2ر19 مرة ويقترب من تخطي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15 في المائة.

وأوضح الوزير أن تحويلات صندوق النفط الحكومي إلى الميزانية نفذت العام الماضي عند المستوى المتوقع البالغ 5ر8 مليارات دولار، مشيراً إلى وجود خطط لخفض هذا الرقم إلى 6 مليارات دولار ضمن توقعات ميزانية 2026 والسنوات 3 المقبلة، مؤكداً تسجيل فائض في الميزانية.

وأضاف الوزير بابايف أن نسبة تغطية النفقات الجارية عبر الإيرادات غير النفطية بلغت 92 في المائة بزيادة 5ر7 في المائة عن التوقعات، مشدداً على أن الهدف الإستراتيجي لعام 2029 هو إيصال هذه النسبة إلى 100 في المائة لتعزيز الاستدامة المالية الإجمالية.