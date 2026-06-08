توقيع مذكرة تفاهم بين جمعيات الفينتك في أذربيجان وآسيا الوسطى

باكو، 9 يونيو، (أذرتاج)

تم توقيع مذكرة تعاون بين جمعية الفينتك في أذربيجان وآسيا الوسطى في إطار فعالية دولية بعنوان "القمة الدولية للمال والمصارف 2026: التكامل المالي العالمي للدول التركية".

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه المذكرة تهدف إلى تطوير نظام التكنولوجيا المالية في المنطقة وتطبيق الحلول المبتكرة وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين.