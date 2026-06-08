أذربيجان تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول المستثمرة في اقتصاد جورجيا

تبليسي، 9 يونيو، (أذرتاج)

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جورجيا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 47.7 في المئة لتصل إلى 271.2 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية انه خلال الفترة المذكورة، جاءت المملكة المتحدة أكبر مستثمر في جورجيا تلتها الولايات المتحدة وهولندا، ثم أذربيجان في المرتبة الرابعة.

وشهد الربع الأول زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تركزت الاستثمارات الأكبر في قطاع الأنشطة المالية والتأمين يليه قطاع العقارات، ثم المعلومات والاتصالات والطاقة والتجارة.