الوزير: إطلاق بوابة التقارير المالية لمراقبة إيرادات ونفقات الموازنة العامة

باكو، 9 يونيو، (أذرتاج)

أعلن وزير المالية الأذربيجاني ساحل باباييف في كلمته خلال اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية والصناعة وريادة الأعمال بالمجلس الوطني في 9 يونيو أنه تم إعداد وإطلاق بوابة للتقارير المالية بهدف ضمان الرقابة على إيرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة وكذلك التنبؤ بالإيرادات والنفقات للفترة الحالية والمقبلة.

أفادت وكالة أذرتاج أنه من خلال هذه البوابة يمكن تتبع جميع العمليات التي تنفذها هيئات الخزانة، بالإضافة إلى الإيرادات والمصروفات بشكل لحظي (في الوقت الحقيقي). كما تم إعداد أدلة وإرشادات داخلية وخارجية لتحسين عمل مؤسسات الموازنة وهيئات الخزانة، إضافة إلى تطوير روبوت محادثة (Chatbot) بهدف تسريع عمليات الدفع والرد السريع على أسئلة المؤسسات.

وأشار إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير تم إدراج 98 بالمائة من نفقات الموازنة تحت إشراف الخزانة. كما تم البدء في تطبيق آلية رقابة قائمة على المخاطر في الخزانة العامة. وتم تحسين النظام الإداري لهيئات الخزانة مع مركزية الهيئات الإقليمية.

وأضاف أن جميع المدفوعات في البلاد تُنفذ حالياً عبر هيئة خزينة واحدة فقط.