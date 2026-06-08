وزير المالية: نعمل على تقليص العجز الأساسي غير النفطي بشكل مستدام

باكو، 9 يونيو، (أذرتاج)

صرح وزير المالية الأذربيجاني ساحل باباييف في اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية والصناعة وريادة الأعمال بالمجلس الوطني في 9 يونيو بأن نسبة الإيرادات غير النفطية في الموازنة الموحدة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغت العام الماضي 28.7 في المائة. كما بلغ العجز الأساسي غير النفطي في الموازنة الموحدة 18.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي واصفا. وهذا مؤشر مهم للغاية.

وأوضح الوزير أن موازنات العديد من دول العالم تُخطط عادة بعجز وأن العجز في الميزانية العامة لأذربيجان يتراوح تقديريا بين 2.2 و2.3 و2.5 في المائة. وأضاف أن هناك مؤشرا آخر يتم العمل به وهو "العجز الأساسي غير النفطي" أي نسبة الإيرادات غير النفطية إلى النفقات غير النفطية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تقليل هذا العجز بشكل مستمر، لأنه مؤشر مهم على تعزيز الإطارين الكلي والمالي للموازنة وجعلها أكثر استدامة.

وبيّن أن النتيجة المسجلة العام الماضي كانت 18.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين كان الهدف 22 في المائة أي أن الأداء كان أفضل من الهدف بنحو 3.5 نقاط مئوية.

وأضاف أن التوقعات للفترات المقبلة تتجه نحو مزيد من خفض هذا الرقم، مع التخطيط في إطار الإنفاق متوسط الأجل المعتمد لخفضه إلى حوالي 13 في المائة بحلول عام 2029.