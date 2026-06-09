سعر الذهب في السوق العالمية ينخفض بمقدار 58 دولارا

الاتصال بالمؤلف
المزيد...
الدين العام الخارجي لأذربيجان
- [14:14]
معدل حجم التضخم في أذربيجان
- [14:11]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [10:44]
زلزال في بحر الخزر
- [10:22]
منتخب أذربيجان للجوكان يتعادل سلباً مع تشيلي في بطولة العالم
- 09.06.2026 [20:33]
محكمة الاستئناف في باكو تواصل النظر في قضايا قادة الانفصاليين السابقين
- 09.06.2026 [20:01]
وزير الصحة الأذربيجاني يبحث تعزيز التعاون مع سفيرة اليونان
- 09.06.2026 [18:51]
المدعي العام الفييت نامي يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 09.06.2026 [17:11]
وزير المالية: نعمل على تقليص العجز الأساسي غير النفطي بشكل مستدام
- 09.06.2026 [15:46]
الكرملين ينتظر النتائج الرسمية للانتخابات في أرمينيا
- 09.06.2026 [15:31]
الوزير: إطلاق بوابة التقارير المالية لمراقبة إيرادات ونفقات الموازنة العامة
- 09.06.2026 [15:16]
أذربيجان تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول المستثمرة في اقتصاد جورجيا
- 09.06.2026 [14:45]
نائب رئيس اللجنة الأولمبية يعلن تشجيعه لمنتخبي هولندا والبرتغال
- 09.06.2026 [14:33]
توقيع مذكرة تفاهم بين جمعيات الفينتك في أذربيجان وآسيا الوسطى
- 09.06.2026 [14:31]
اللجنة الأولمبية الأذربيجانية توقع اتفاقية تعاون مع شركة فيزا
- 09.06.2026 [14:31]
وزير المالية: نخطط خفض تحويلات صندوق النففط الى الميزانية
- 09.06.2026 [14:13]
مرور شحنة ترانزيت جديدة إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان
- 09.06.2026 [12:38]
ساحل باباييف: كان العام الماضي عاما ناجحا آخر بالنسبة لأذربيجان
- 09.06.2026 [12:26]
إيراكلي كوباخيدزه: تتمتع جورجيا اليوم بعلاقات غير مسبوقة مع أذربيجان
- 09.06.2026 [12:23]
وزير الخارجية الاذربيجاني يتجه الى اليابان في زيارة رسمية
- 09.06.2026 [12:12]
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في جنوب الفلبين إلى 37 قتيلا
- 09.06.2026 [10:58]
انطلاق أعمال "القمة الدولية للتمويل والخدمات المصرفية 2026" في باكو
- 09.06.2026 [10:55]
إجراء أول مشاورات قنصلية بين أذربيجان وسوريا
- 09.06.2026 [10:44]
ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية
- 09.06.2026 [10:34]
انخفاض سعر برميل النفط
- 09.06.2026 [10:32]
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جنوب إيران
- 09.06.2026 [10:30]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 100 دولار
- 09.06.2026 [10:25]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يبحث التعاون مع النائب العام الفييتنامي
- 08.06.2026 [20:29]
رئيس المحكمة الدستورية الأذربيجانية يستقبل النائب العام الفييتنامي
- 08.06.2026 [19:59]
وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون مع نظيره الصربي
- 08.06.2026 [19:19]
رئيسة المجلس الوطني تبحث تعزيز العلاقات مع النائب العام الفييتنامي
- 08.06.2026 [19:11]
وزير الخارجية التركي يؤكد دعم بلده لمسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا
- 08.06.2026 [18:32]
وزيرة خارجية جورجيا تؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع أذربيجان وتركيا
- 08.06.2026 [18:29]
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على إيران لعرقلة الملاحة البحرية
- 08.06.2026 [16:53]
اجتماع وزراء خارجية أذربيجان وتركيا وجورجيا في إسطنبول
- 08.06.2026 [16:53]
المدعي العام الفييتنامي يصل إلى باكو في زيارة عمل
- 08.06.2026 [16:52]
أيجان بيسييفا: الممر الأوسط يدخل مرحلة التطور الاستراتيجي
- 08.06.2026 [16:34]
إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
- 08.06.2026 [16:24]
الحوثيون يحظرون حركة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر
- 08.06.2026 [15:30]
موسكو تربط علاقاتها المستقبلية مع يريفان بالخطوات الفعلية للقيادة الأرمينية
- 08.06.2026 [15:15]
طهران تجهز مواقف السيارات كملاجئ للسكان
- 08.06.2026 [15:05]
إسرائيل تضرب مجمعا للبتروكيماويات في إيران
- 08.06.2026 [15:04]
وزيرا خارجية اذربيجان وتركيا يجتمعان في إسطنبول
- 08.06.2026 [15:04]
تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يدفع النفط للارتفاع بشكل حاد
- 08.06.2026 [13:11]
فعالية مخصصة للصداقة بين أذربيجان وليتوانيا وذكرى ضحايا القمع
- 08.06.2026 [13:00]
مقتل 27 مسلحا في شمال غرب باكستان
- 08.06.2026 [12:56]
أذربيجان تحصد ثلاث ميداليات في بطولة أوروبا المفتوحة للجودو بتالين
- 08.06.2026 [12:04]
العراق يغلق مجاله الجوي مؤقتا
- 08.06.2026 [11:45]
ممثلو وسائل الإعلام الأذربيجانية تعرفون على متاحف تركمانستان
- 08.06.2026 [11:39]
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية تركيا وإيران
- 08.06.2026 [11:32]
تطهير مساحة 1545.7 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الاسبوع الماضي
- 08.06.2026 [11:22]
انتصارات لمنتخبات بولندا وأوروغواي وأذربيجان في بطولة العالم للجوكان
- 08.06.2026 [11:17]
انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 08.06.2026 [11:16]
جيجون بايراموف يتوجه إلى تركيا في زيارة عمل
- 08.06.2026 [11:10]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 08.06.2026 [11:05]
لاعبات أذربيجان للجمباز الأكروباتي يحصدن الذهبية في كأس العالم بباكو
- 08.06.2026 [10:50]
أذربيجان تفوز على أوزبكستان في افتتاح بطولة العالم للجوكان بباكو
- 08.06.2026 [10:15]
الخارجية الأذربيجانية تحدد حصيلة ضحايا مواطنيها إثر هجوم في بحر آزوف
- 06.06.2026 [19:51]
وزير الزراعة الأذربيجاني يبحث تعزيز التعاون مع نظيرته المولدوفية في تركيا
- 06.06.2026 [19:41]
حملة لغرس الأشجار في باكو بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بمشاركة أممية رفيعة
- 06.06.2026 [17:46]
أرمينيا تدخل مرحلة الصمت الانتخابي عشية التصويت لتجديد تشكيلة البرلمان
- 06.06.2026 [16:07]
حفل باهر لأيام الثقافة الأذربيجانية في تركمانستان
- 06.06.2026 [15:06]
انطلاق مهرجان "السيارات الكلاسيكية والخارقة" في باكو
- 06.06.2026 [13:55]
منتخب أذربيجان لكرة السلة الثلاثية للسيدات يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم
- 06.06.2026 [13:41]
دبلوماسيون أوروبيون يزورون مدينة كنجة ضمن فعاليات "القرية الأوروبية 2026"
- 06.06.2026 [13:24]
افتتاح معرض "لآلئ التراث الوطني الأذربيجاني" في العاصمة التركمانستانية
- 06.06.2026 [11:23]
سعر نفط أذربيجان ينخفض
- 06.06.2026 [10:58]