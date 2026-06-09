باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان خلال الفترة ما بين يناير - مايو من العام الجاري 51 مليارا و783.8 مليون مانات.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن هذا المستوى يعادل ما تم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الاثني عشر شهرا الماضية، انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز بنسبة 1 في المائة لتصل إلى16 مليارا و125.4 مليون مانات في حين ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وغير الغازي بنسبة 0.4 في المائة لتبلغ 35 مليارا و658.4 مليون مانات.

وتعكس هذه الأرقام استمرار استقرار الاقتصاد الأذربيجاني بشكل عام مع تسجيل نمو محدود في القطاعات غير النفطية مقابل تراجع طفيف في قطاع النفط والغاز.