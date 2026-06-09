معدل حجم التضخم في أذربيجان

باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في أذربيجان خلال يناير- مايو من هذا العام بنسبة 5.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن معدل التضخم في شهري يناير وأبريل ظل عند المستوى نفسه.