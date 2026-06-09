باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

حتى 1 يونيو من هذا العام، بلغ الدين العام الخارجي لأذربيجان 4 مليارات و642.4 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أن هذا المؤشر انخفض بنسبة 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.