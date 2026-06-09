قناة التلفزيون العامة ووكالة أذرتاج تجريان مقابلة مع وزير الاقتصاد الاذربيجاني

باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

أجرت قناة التلفزيون العامة إيه تي وي ووكالة انباء أذربيجان الحكومية أذرتاج مقابلة حصرية مع وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف.

وأجاب الوزير جباروف خلال المقابلة عن أسئلة تتعلق بالحالة الراهنة للاقتصاد الأذربيجاني وإمكانات التنمية والناتج المحلي الإجمالي وتطوير القطاع غير النفطي والصناعات المختلفة وتطبيق الذكاء الاصطناعي وعملية إعادة دمج قراباغ وزنكزور الشرقية في حياة أذربيجان الاقتصادية والخطوات المتخذة لتنمية ريادة الأعمال وغيرها من المجالات.

ومن الممكن مشاهدة المقابلة اليوم في الساعة 22:00 على القناة المذكورة وعلى موقع وكالة أذرتاج.