الخبير السياسي التركي يؤكد أهمية إستراتيجية للاجتماع العاشر لوزراء خارجية تركيا وأذربيجان وجورجيا

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

أكد الخبير السياسي التركي كونكور يافوز أصلان أن الاجتماع الوزاري العاشر بين تركيا وأذربيجان وجورجيا يكتسب أهمية كبرى لتعميق التعاون الإقليمي مع التركيز على مجالات الطاقة والدفاع واللوجستيات.

وأوضح الصحفي التركي في تصريح لمراسلة وكالة أذرتاج أن تعزيز التآزر الإستراتيجي بين أنقرة وباكو بمشاركة تبيليسي ينقل التعاون إلى مرحلة جديدة، مشيراً إلى إمكانية مساهمة جورجيا في عملية التطبيع بين أرمينيا من جهة وتركيا وأذربيجان من جهة أخرى.

وأضاف الخبير السياسي أن هذا التكتل المعروف "بالثلاثي القوقازي" أثبت عمق علاقاته عبر مشاريع طويلة الأمد مثل خط أنابيب النفط بين باكو وتبيليسي وجيهان.

وشدد على أن هذا الاجتماع أصبح آلية دائمة للتنسيق الدبلوماسي المستمر، مؤكداً أن مبدأ "الأمة الواحدة في الدولتين" يظل الركيزة الأساسية للشراكة الإستراتيجية بين أذربيجان وتركيا وسط أجواء إيجابية وتوقعات متفائلة بمستقبل المنطقة.