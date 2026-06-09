يتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي

باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمعدل 1.1 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذا جاء في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكانت الهيئة قد توقعت في الشهر الماضي زيادة في الطلب بمقدار 200 ألف برميل يوميا، بينما توقعت في فبراير زيادة قدرها 1.2 مليون برميل يوميا.

ويُذكر أن الطلب العالمي على النفط يُظهر اتجاهًا نحو التراجع حيث إن ارتفاع أسعار الوقود وتراجع إمدادات الوقود والإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليل الاستهلاك كلها عوامل تزيد الضغط على الطلب على النفط.

كما أن ضعف الطلب يحدّ جزئيا من انخفاض المخزونات النفطية العالمية، رغم الخسائر في جانب العرض.

ويُلاحظ جزءا كبيرا من انخفاض الطلب في الدول الآسيوية التي تعتمد بشكل أكبر على شحنات النفط الخام القادمة من الشرق الأوسط. ورغم أن البيانات المتعلقة بالطلب في المناطق الأكثر تأثرا بإمكانية إغلاق مضيق هرمز ما تزال محدودة، إلا أن المؤشرات الحالية تشير إلى انخفاض في الطلب أكبر من المتوقع.