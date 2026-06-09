السفارة الأذربيجانية بالرباط تحتفي بالذكرى الـ108 للاستقلال

القاهرة، 10 يونيو، (اذرتاج)

احتفت سفارة جمهورية أذربيجان بالذكرى الـ108 لاستقلال جمهورية أذربيجان من خلال حفل استقبال رسمي نظم مساء يوم الاثنين 08 يونيو 2026 بفندق ماريوت بالرباط بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية بارزة.

وكان في استقبال المدعوين سعادة السيد ناظم صامادوف سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة المغربية مرفوقا بعقيلته وأعضاء البعثة الدبلوماسية وموظفي السفارة في أجواء احتفالية عكست عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وشارك في الفعالية أيضا المفوض السامي السابق للمقاومة وجيش التحرير مصطفى الكتيري ورئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لطيفة أخرباش إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.

وفي كلمته بالمناسبة، استعرض السفير ناظم صامادوف الدلالات التاريخية لعيد الاستقلال الأذربيجاني مستحضرا مسيرة بلاده وإنجازاتها، كما أكد على متانة العلاقات الأذربيجانية المغربية وما تشهده من تطور متواصل على مختلف الأصعدة.

كما قد مثل الحكومة المغربية في هذا الحفل السيد عز الدين ميداوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الذي أشاد بدوره بمستوى التعاون الثنائي، معبرا عن تطلع الرباط إلى مستقبل أكثر ازدهارا للشراكة مع باكو.

وعرف الحفل حضور عدد كبير من السفراء المعتمدين لدى المملكة المغربية إلى جانب دبلوماسيين ورجال أعمال وأكاديميين وإعلاميين، فضلا عن أفراد من الجالية الأذربيجانية المقيمة بالمغرب.

كما تميزت الأمسية بتقديم عروض فنية وثقافية ولوحات استعراضية نالت استحسان الحضور، إضافة إلى فقرات موسيقية مستوحاة من التراث الأذربيجاني الأصيل واختتمت بتذوق تشكيلة من الأطباق الأذربيجانية التي عكست ثراء الثقافة والموروث الحضاري لهذا البلد الصديق.