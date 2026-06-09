وزير الخارجية الأذربيجاني يبحث في طوكيو مع نظيره الياباني توسيع الشراكة الإستراتيجية

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

عقد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف اجتماعاً ثنائياً مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيغي خلال زيارته طوكيو، لبحث آفاق العلاقات بين البلدين.

وجاء في بيان الخارجية الاذربيجانية أن الوزيرين أشادا بتطور العلاقات الدبلوماسية الممتدة لأكثر من 30 عاماً منذ تأسيسها عام 1992، مؤكدين أهمية تكثيف المشاورات السياسية والزيارات رفيعة المستوى.

وأعرب الجانب الأذربيجاني عن تقديره برنامج المساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية أودا في حين أكدت طوكيو أهمية استقرار أذربيجان لضمان السلام في منطقة القوقاز برمتها.

ورحب الجانب الياباني بقرار باكو إعفاء المواطنين اليابانيين من تأشيرة الدخول لمدة عام واحد لدعم السياحة والروابط الإنسانية.

واستعرض الوزيران نتائج الاجتماع الـ 12 للجنة الاقتصادية المشتركة المنعقد في سبتمبر 2025 واتفقا على تسريع مفاوضات اتفاقية الاستثمار المتبادل المستمرة منذ فبراير 2019 وتفعيل "آلية الائتمان المشتركة" لخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تعزيز التعاون عبر ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط.

وأشاد الطرفان بالشراكة طويلة الأمد للشركات اليابانية في تطوير مجموعة الحقول البحرية الاذربيجانية أذري وتشيراق وكونشلي وخط أنابيب النفط بين باكو وتبليسي وجيهان، مؤكدين دور باكو المحوري في أمن الطاقة العالمي مع شديد التأكيد على التزام البلدين بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.