وزير الخارجية الأذربيجاني يجتمع مع أعضاء رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية الأذربيجانية في طوكيو

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في العاشر من يونيو خلال زيارته مدينة طوكيو مع أعضاء رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية الأذربيجانية وناقش الجانبان الوضع الحالي وآفاق تطوير العلاقات الثنائية.

وأكد الجانبان على أن اليابان كانت من أوائل البلاد التي اعترفت باستقلال أذربيجان وأن زيارة حيدر علييف اليابان عام 1998 شكلت مرحلة مهمة في تطوير العلاقات.

وتناول الاجتماع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والسياحة والتعليم.

كما قدم الوزير بايراموف معلومات عن الفترة ما بعد الصراع وعملية التطبيع الأذربيجانية الأرمينية وأعمال إعادة البناء والإعمار واسعة النطاق التي تنفذها أذربيجان في أراضيها المحررة والجهود المبذولة لمكافحة خطر الألغام.

وتم كذلك تبادل الآراء بشأن الوضع في الشرق الأوسط.