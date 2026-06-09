رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تستقبل السفير الإندونيسي

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

استقبلت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا السفير الإندونيسي برليان حلمي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء وجود فرص لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وأشارت غفاروفا إلى وجود تعاون إيجابي في إطار الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

ومن جانبه، أعرب السفير حلمي عن سعيه للمساهمة خلال فترة عمله في تطوير التعاون بين السلطتين التشريعيتين في البلدين.