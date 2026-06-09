رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تستقبل السفير الألماني

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

استقبلت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا سفير ألمانيا لدى أذربيجان رالف هورليمان وذلك بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في البلد.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية زيارات الرئيس إلهام علييف ألمانيا وزيارة الرئيس الألماني لأذربيجان في تطوير العلاقات الثنائية.

وأشاد السفير هورليمان بالموقف الإيجابي تجاه التراث الألماني في أذربيجان، معتبراً ذلك دليلاً على التسامح.

كما أشار إلى الإنجازات المحققة في عملية السلام الأذربيجانية الأرمنية، مؤكداً أن هذا التقدم يجلب السلام والاستقرار إلى المنطقة.