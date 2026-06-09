منتدى عبر الخزر يعقد في واشنطن

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

يعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن المنتدى التقليدي العابر لبحر الخزر بتنظيم مركز بحوث بحر الخزر للسياسات.

ويشارك في المنتدى مسؤولون رفيعو المستوى من أذربيجان والولايات المتحدة وكازاخستان وتركمانستان وبلاد أخرى.

ويتزامن المنتدى مع الذكرى العاشرة لتأسيس المركز وهو مخصص لموضوع "الممر الأوسط عند نقطة تحول: نمو الجيل القادم للمنطقة العابرة لبحر الخزر ".