مساعد الرئيس الأذربيجاني: أذربيجان انتقلت إلى مفهوم القوة المتوسطة بعد حل النزاع مع أرمينيا

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

أكد مساعد الرئيس الأذربيجاني رئيس قسم السياسة الخارجية في إدارة الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف في كلمته عبر الإنترنت في المنتدى العابر لبحر الخزر أن أذربيجان تعمل على مسار النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط منذ استقلالها.

وأشار حاجييف إلى أنه بعد حل النزاع مع أرمينيا واستقرار السلام في المنطقة، ظهرت أبعاد وفرص جديدة في السياسة الخارجية الأذربيجانية.

وأضاف حاجييف أن أذربيجان انتقلت إلى مفهوم القوة المتوسطة، مؤكداً أن هذا المفهوم لا يُقاس فقط بالحجم والاقتصاد والسكان، بل وبشبكة الشراكات بين البلدان أيضا.