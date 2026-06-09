مساعد الرئيس الأذربيجاني: أذربيجان انضمت كعضو كامل العضوية إلى المشاورة الآسيوية الوسطى

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

أكد مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف في كلمته عبر الإنترنت في المنتدى العابر لبحر الخزر المنعقد في واشنطن أن بحر الخزر يشكل وسيلة تجارية لأذربيجان ويربطها بآسيا الوسطى مشيرا إلى أن أذربيجان انضمت بدعم وإجماع بلاد المنطقة في العام الماضي كعضو كامل العضوية إلى المشاورة الآسيوية الوسطى.

وشدد حاجييف على أن أذربيجان تعد حليفاً استراتيجياً لكل من كازاخستان وأوزبكستان وبلدان أخرى في المنطقة.