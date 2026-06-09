مساعد الرئيس الأذربيجاني: الممر الأوسط في مرحلة انتقالية نحو نظام جيواقتصادي استراتيجي

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

أكد مساعد الرئيس الأذربيجاني رئيس قسم شؤون السياسة الخارجية لدى إدارة الرئاسة الاذربيجانية حكمت حاجييف في كلمته عبر الإنترنت في المنتدى العابر لبحر الخزر المنعقد في وواشنطن أن ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط يمر بمرحلة انتقالية عميقة نحو نظام جيواقتصادي استراتيجي يربط بين أوروبا وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى وبلاد أخرى.

وأشار حاجييف إلى أن الممر الأوسط يكتسب أهمية إضافية في ظل تصاعد الصراع في منطقة الخليج والشرق الأوسط.