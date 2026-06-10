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انخفاض سعر الذهب الى 4118 دولار
- [10:55]
ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:51]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- [10:49]
أناما تبحث التعاون في إزالة الألغام مع نائب السفير البريطاني
- 10.06.2026 [19:11]
منتدى عبر الخزر يعقد في واشنطن
- 10.06.2026 [18:47]
رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تستقبل السفير الألماني
- 10.06.2026 [18:23]
منتخب أذربيجان للسيدات يفوز على مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم
- 10.06.2026 [17:54]
رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تستقبل السفير الإندونيسي
- 10.06.2026 [17:41]
تقديم كتاب "المركز المقدس للإسلام : التخطيط الحضري والعمارة" في أذربيجان
- 10.06.2026 [16:28]
تدريب تكتيكي بالذخيرة الحية في القوات البحرية
- 10.06.2026 [16:01]
المنتخب الأذربيجاني يفوز على سان مارينو وديًا
- 10.06.2026 [15:42]
وزير الرياضة الصربي: التعاون مع أذربيجان على أعلى مستوى
- 10.06.2026 [15:37]
السفارة الأذربيجانية بالرباط تحتفي بالذكرى الـ108 للاستقلال
- 10.06.2026 [15:32]
بدء حصاد التبغ في منطقة الشمال الغربي
- 10.06.2026 [15:21]
وزير الثقافة : هدفنا إيصال خدمات المكتبات لـ 95 في المائة من السكان كحد أدنى
- 10.06.2026 [14:49]
تقديم الإصدارات الجديدة لـ"دار نشر إرث" في بلجيكا
- 10.06.2026 [14:41]
لاعبو الشطرنج الأذربيجانيون يشاركون في كأس العالم
- 10.06.2026 [14:40]
الدين العام الخارجي لأذربيجان
- 10.06.2026 [14:14]
معدل حجم التضخم في أذربيجان
- 10.06.2026 [14:11]
وزير الدفاع الأذربيجاني في زيارة رسمية إلى صربيا
- 10.06.2026 [13:05]
الوزير: الهدف الرئيسي لمفهوم الثقافة هو ضمان إتاحة الوصول إلى الثقافة
- 10.06.2026 [12:59]
حجم الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان
- 10.06.2026 [12:44]
اختتام الزيارة الرسمية لوفد النيابة العامة الفيتنامية إلى أذربيجان
- 10.06.2026 [12:23]
إيران تدعو واشنطن إلى سحب قواتها من الشرق الأوسط
- 10.06.2026 [12:05]
ارتفاع عدد ضحايا زلزال الفلبين إلى 45 شخصا
- 10.06.2026 [11:50]
توسيع آفاق التعاون العلمي بين أذربيجان والصين
- 10.06.2026 [11:49]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 10.06.2026 [10:44]
سعر الذهب في السوق العالمية ينخفض بمقدار 58 دولارا
- 10.06.2026 [10:39]
سعر برميل النفط يستمر في الانخفاض
- 10.06.2026 [10:29]
زلزال في بحر الخزر
- 10.06.2026 [10:22]
منتخب أذربيجان للجوكان يتعادل سلباً مع تشيلي في بطولة العالم
- 09.06.2026 [20:33]
محكمة الاستئناف في باكو تواصل النظر في قضايا قادة الانفصاليين السابقين
- 09.06.2026 [20:01]
وزير الصحة الأذربيجاني يبحث تعزيز التعاون مع سفيرة اليونان
- 09.06.2026 [18:51]
المدعي العام الفييت نامي يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 09.06.2026 [17:11]
وزير المالية: نعمل على تقليص العجز الأساسي غير النفطي بشكل مستدام
- 09.06.2026 [15:46]
الكرملين ينتظر النتائج الرسمية للانتخابات في أرمينيا
- 09.06.2026 [15:31]
الوزير: إطلاق بوابة التقارير المالية لمراقبة إيرادات ونفقات الموازنة العامة
- 09.06.2026 [15:16]
أذربيجان تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول المستثمرة في اقتصاد جورجيا
- 09.06.2026 [14:45]
نائب رئيس اللجنة الأولمبية يعلن تشجيعه لمنتخبي هولندا والبرتغال
- 09.06.2026 [14:33]
توقيع مذكرة تفاهم بين جمعيات الفينتك في أذربيجان وآسيا الوسطى
- 09.06.2026 [14:31]
اللجنة الأولمبية الأذربيجانية توقع اتفاقية تعاون مع شركة فيزا
- 09.06.2026 [14:31]
وزير المالية: نخطط خفض تحويلات صندوق النففط الى الميزانية
- 09.06.2026 [14:13]
مرور شحنة ترانزيت جديدة إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان
- 09.06.2026 [12:38]
ساحل باباييف: كان العام الماضي عاما ناجحا آخر بالنسبة لأذربيجان
- 09.06.2026 [12:26]
إيراكلي كوباخيدزه: تتمتع جورجيا اليوم بعلاقات غير مسبوقة مع أذربيجان
- 09.06.2026 [12:23]
وزير الخارجية الاذربيجاني يتجه الى اليابان في زيارة رسمية
- 09.06.2026 [12:12]
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في جنوب الفلبين إلى 37 قتيلا
- 09.06.2026 [10:58]
انطلاق أعمال "القمة الدولية للتمويل والخدمات المصرفية 2026" في باكو
- 09.06.2026 [10:55]
إجراء أول مشاورات قنصلية بين أذربيجان وسوريا
- 09.06.2026 [10:44]
ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية
- 09.06.2026 [10:34]
انخفاض سعر برميل النفط
- 09.06.2026 [10:32]
زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جنوب إيران
- 09.06.2026 [10:30]
سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 100 دولار
- 09.06.2026 [10:25]
رئيس الوزراء الأذربيجاني يبحث التعاون مع النائب العام الفييتنامي
- 08.06.2026 [20:29]
رئيس المحكمة الدستورية الأذربيجانية يستقبل النائب العام الفييتنامي
- 08.06.2026 [19:59]
وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون مع نظيره الصربي
- 08.06.2026 [19:19]
رئيسة المجلس الوطني تبحث تعزيز العلاقات مع النائب العام الفييتنامي
- 08.06.2026 [19:11]
وزير الخارجية التركي يؤكد دعم بلده لمسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا
- 08.06.2026 [18:32]
وزيرة خارجية جورجيا تؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع أذربيجان وتركيا
- 08.06.2026 [18:29]