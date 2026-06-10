مناقشة الواقع الجيوسياسي الجديد في جنوب القوقاز وأجندة السلام الأذربيجانية

باكو، 11 يونيو، (أذرتاج)

يُعقد حدث بعنوان "الواقع الجيوسياسي الجديد في جنوب القوقاز: أذربيجان وأجندة السلام" بتنظيم مركز تحليل العلاقات الدولية.

أفادت وكالة أذرتاج أن الحدث مخصص لمناقشة الواقعين السياسي والجيوسياسي الجديدين اللذين يتشكلان في المنطقة إلى جانب أجندة أذربيجان الخاصة بالسلام والتعاون الإقليمي.

ويُقام الحدث في إطار المرحلة الختامية لمسابقة المقالات التي نظمها المركز تحت عنوان "الواقع الجيوسياسي الجديد في جنوب القوقاز: أذربيجان وأجندة السلام". ويشارك فيه خبراء المركز وأعضاء البرلمان الأذربيجاني وعدد من الخبراء حيث يقدمون مداخلات حول التطورات الجيوسياسية الجارية في جنوب القوقاز وبيئة الأمن الإقليمي وآفاق أجندة السلام في المنطقة.