نائب الوزير: الهدف الرئيسي لأذربيجان هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتواصل

باكو، 11 يونيو، (أذرتاج)

صرح نائب وزير الطاقة الاذربيجاني ألنور سلطانوف خلال مؤتمر "TECHNOVATION: العلم والابتكار من أجل التحول الاقتصادي المستدام" المنعقد في باكو بان الهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية في أذربيجان هو ضمان نمو اقتصادي مستدام ومتواصل.

وأوضح نائب الوزير أن تنويع الاقتصاد يُعد عاملا مهما، إلا أن التركيز الرئيسي يجب أن ينصب على تحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار إلنور سلطانوف إلى أن التنويع يعزز متانة الاقتصاد ويزيد من قدرته على مواجهة مختلف المخاطر. وأضاف أن المؤشر الأساسي للسياسة الاقتصادية ينبغي أن يكون التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي طويل الأمد.

كما ذكر أن أذربيجان حققت خلال السنوات الأخيرة نتائج مهمة في مجال التحول الاقتصادي وأن الفرص المتأتية من موارد الطاقة في البلاد أسست لمرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية.

وأكد نائب الوزير أن التنمية المستقبلية للاقتصاد الأذربيجاني ستتحقق من خلال تنمية رأس المال البشري وتطبيق المعرفة والتكنولوجيا. ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية يكتسبان أهمية خاصة.