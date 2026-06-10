خبير أمريكي: مسار ترامب للسلام والازدهار يحمل آفاقا واعدة لكل من آسيا الوسطى وجنوب القوقاز

واشنطن، 11 يونيو، (أذرتاج)

قال الخبير الأمريكي إريك رودنشيولد إن الممر الأوسط لا يمكن أن يكتمل من دون جنوب القوقاز وإن مشروع مسار ترامب الدولي للسلام والازدهار الذي يمر عبر أذربيجان وأرمينيا يمثل فرصة مهمة للممر الأوسط.

أفادت وكالة اذرتاج ان الخبير رودنشيود أوضح في تصريح أدلى به في مركز سياسة بحر الخزر أن الممر الأوسط يقترب حاليا من بلوغ أقصى طاقته الاستيعابية في مجال نقل البضائع.

وأضاف "أننا نرى توجّها متزايدا نحو تطوير إنتاج المعادن الاستراتيجية في آسيا الوسطى إلى جانب تنمية مختلف أنواع عمليات نقل البضائع. وهذا يتطلب قدرات استيعابية أكبر. وأعتقد أن مشروع مسار ترامب الدولي للسلام والازدهار يحمل فرصا حقيقية وآفاقا واعدة لكل من آسيا الوسطى وجنوب القوقاز. وسنشهد ازدهار هذه المنطقة كمركز للنقل يربط أوروبا بآسيا وآسيا بأوروبا، بما يخدم المنطقة بأسرها".