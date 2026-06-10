رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية: تجب تلبية المطالب القانونية لأذربيجان بالكامل من أجل سلام مستدام

باكو، 11 يونيو، (أذرتاج)

صرح رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية فريد شفييف في كلمة ألقاها في فعالية بعنوان "الحقائق الجيوسياسية الجديدة في جنوب القوقاز: أذربيجان وأجندة السلام” نظّمها مركز تحليل العلاقات الدولية بان واقعا جيوسياسيا جديدا يتشكل في جنوب القوقاز وأن أذربيجان تلعب دور القيادة المباشرة في هذه العملية، بل ويمكن القول إن رئيس أذربيجان والدولة الأذربيجانية هما من صاغا هذا الواقع الجيوسياسي الجديد في المنطقة.

أفادت وكالة اذرتاج ان شفييف أكد انه من أبرز القضايا المطروحة حاليا التطورات السياسية في أرمينيا ونتائج الانتخابات الأخيرة هناك.

وأضاف أنه "تُظهر نتائج الانتخابات أن المجتمع الأرمني مهتم باستمرار عملية السلام وتطبيع العلاقات. كما أن مطالب أذربيجان المحقة وتوقعاتها لا تزال ثابتة دون تغيير".

وأشار شفييف إلى أنه في الأيام الأخيرة وبعد الانتخابات في أرمينيا، ظهرت في بعض وسائل الإعلام الغربية ادعاءات تفيد بضرورة تراجع أذربيجان عن مطلبها المتعلق بتعديل دستور أرمينيا، مع الاستناد إلى حجة أن القيادة الأرمينية لا تمتلك أغلبية دستورية.

وأكد "لقد اتخذت أذربيجان قراراتها في جميع القضايا انطلاقا من مصالحها الوطنية والواقع الجيوسياسي الجديد في المنطقة هو نتيجة لهذه السياسة المبدئية. ولتحقيق سلام مستدام، يجب تلبية المواقف المبدئية والمطالب القانونية التي تطرحها أذربيجان بشكل كامل".