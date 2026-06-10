رئيس مركز تحليل العلاقات الدولية: الموقف المبدئي لأذربيجان بشأن أرمينيا يظل ثابتا دون تغيير

باكو، 11 يونيو، (أذرتاج)

قال رئيس مجلس إدارة مركز تحليل العلاقات الدولية فريد شفييف في فعالية بعنوان "الحقائق الجيوسياسية الجديدة في جنوب القوقاز: أذربيجان وأجندة السلام" إن توقعات أذربيجان بشأن عملية تطبيع العلاقات وأجندة السلام مع أرمينيا لم تتغير ولن تتغير وإن رؤية القيادة الأذربيجانية تجاه هذه المسألة واضحة وحاسمة.

وأضاف أن هناك مؤشرات على رغبة الحكومة الحالية في أرمينيا في مواصلة عملية التطبيع وأجندة السلام.

وأوضح ان "موقف الحزب الحاكم في أرمينيا يتجه عموما نحو مواصلة مسار التطبيع والسلام. ولكن السياسة الخارجية لأرمينيا على المدى الطويل لن يحددها فقط القيادة الحالية، إذ قد تصل إلى السلطة خلال خمس أو عشر سنوات قوى سياسية وزعماء مختلفون. ولهذا فإن تحقيق سلام مستدام وغير قابل للتراجع يتطلب أن يعبّر المجتمع الأرمني نفسه بوضوح عن موقفه".