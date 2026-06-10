مسؤول بمركز تحليل العلاقات الدولية: الأجندة السلمية لأذربيجان هي الضمان الأساسي للتنمية المستدامة والأمن في المنطقة

باكو، 11 يونيو، (أذرتاج)

صرح رئيس القسم بمركز تحليل العلاقات الدولية مَتين محمدلي في فعالية بعنوان "الواقع الجيوسياسي الجديد في جنوب القوقاز: أذربيجان والأجندة السلمية" التي نُظمت من قبل المركز بان تحقيق التنمية المستدامة والأمن والتعاون في منطقة جنوب القوقاز يعتمد بشكل مباشر على ترسيخ سلام دائم. فبدون الاستقرار في المنطقة لا يمكن الحديث عن التكامل الاقتصادي أو آفاق التنمية طويلة الأمد.

أفادت وكالة أذرتاج أن محمدلي يرى أن إعادة إحياء سرديات مرحلة النزاع السابقة والعودة إلى تلك المقاربات قد يشكل تهديدا خطيرا لعملية السلام.

وأضاف: "إن الأجندة السلمية لأذربيجان تهدف تحديدا إلى ضمان سلام مستدام ودائم في المنطقة. وعند تحقيق هذا السلام، ستتوافر بيئة أكثر ملاءمة لتسريع عمليات التكامل الإقليمي وتوسيع التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات ذات المنفعة المتبادلة. كما أن الأجندة التي تطرحها أذربيجان تستند إلى القواعد والمبادئ المعترف بها في القانون الدولي وإلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها".

كما أشار ممادلي إلى أن أحد العناصر الأساسية في الأجندة السلمية لأذربيجان هو مبدأ التخلي عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات بين الدول.