أذربيجان وإيران تعقدان الاجتماع الـ55 للجنة المشتركة لنهر أراز

باكو، 11 يونيو، أذرتاج

عُقد في إيران الاجتماع الـ55 للجنة المشتركة الدائمة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية إيران الإسلامية بشأن استخدام الموارد المائية وموارد الطاقة لنهر أراز.

وأفادت وكالة أذربيجان لموارد المياه بأن الاجتماع عُقد برئاسة الرئيس المشترك للجنة من الجانب الأذربيجاني رئيس الهيئة الإقليمية لاستصلاح المياه ذاكر قولييف والرئيسة المشتركة من الجانب الإيراني رئيسة المديرية العامة للأنهار الحدودية بوزارة الطاقة فرِيبا آوَرِيدَه.

وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن الهيئة الإقليمية لاستصلاح المياه والخدمة الحكومية للرقابة على استخدام المياه وحمايتها ووزارة البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجانية وشركة آذر إنيرجي.

وتم خلال الاجتماع إعداد واعتماد أنظمة العمل المتعلقة بتوزيع الموارد المائية لنهر أراز بين البلدين، إلى جانب مناقشة مراقبة المياه المسحوبة من النهر والتحكم في جودتها وتركيب أجهزة حديثة لقياس المياه ومواضيع التعاون الأخرى، حيث تُوجت المباحثات بتوقيع بروتوكول ختامي يشمل الأعمال التي سيتم تنفيذها.