توقيع بروتوكول بشأن التعاون بين أذربيجان وإيران لزيادة نقل البضائع

باكو، 11 يونيو، (أذرتاج)

قام رئيس شركة "السكك الحديدية الأذربيجانية" التابعة للقابضة أذكون روشن رستموف بزيارة محطة أستارا حيث اطلع مع المدير التنفيذي لسكة الحديد الايرانية جبار علي زاكري على أعمال البناء الجارية في المحطة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن شركة السكك الحديدية الأذربيجانية أنه خلال الجولة تم تقديم معلومات مفصلة حول حالة تنفيذ المشروع والأعمال المنجزة والمراحل القادمة.

وأُشير إلى أن أعمال البناء والتركيب في محطة أستارا وهي أحد المكونات الأساسية لممر النقل الدولي "الشمال–الجنوب" أصبحت على وشك الانتهاء.

وخلال اللقاء، ناقش الطرفان الوضع الحالي للتعاون بين سكك حديد أذربيجان وإيران وآفاق تطوير نقل البضائع عبر ممر الشمال–الجنوب وإمكانيات زيادة حجم الشحنات.

كما تم التأكيد على أن محطة أستارا بعد تشغيلها الكامل ستتمتع بطاقة معالجة سنوية تتراوح بين 3.5 و4 ملايين طن من البضائع، مما سيسهم بشكل كبير في تحسين تنظيم عمليات الشحن وتعزيز القدرات الترانزيتية للمنطقة.

وستعمل المحطة باعتبارها أحد المكونات الاستراتيجية للتعاون في مجال النقل واللوجستيات بين البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري وتسريع عمليات النقل الدولي للبضائع وتعزيز تنافسية ممر الشمال–الجنوب.

وفي ختام اللقاء، تم توقيع بروتوكول بشأن استكمال بناء محطة أستارا وتعزيز التعاون في مجال زيادة نقل البضائع عبر ممر النقل الدولي الشمال–الجنوب.

ويُذكر أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، تم مناولة أكثر من 345 ألف طن من البضائع في محطة أستارا وهو ما يزيد بنسبة 26 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.