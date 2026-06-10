مجلس الاقتصاد الأذربيجاني يعقد اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء
باكو، 11 يونيو، أذرتاج
عقد المجلس الاقتصادي الأذربيجاني اجتماعاً مكثفاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي أسدوف في 11 يونيو لمناقشة تنظيم أنشطة منطقة ألات الاقتصادية الحرة وتطوير قطاع الخدمات.
وأفاد مجلس الوزراء في بيان بأن الاجتماع شهد استعراض تقارير قدمها مساعد الرئيس شاهمار موسموف ووزير الاقتصاد ميكائيل جباروف بشأن البنية التحتية للمنتطقة الحرة والاتجاهات الأولية لنمو الخدمات.
وبناءً على مناقشات أعضاء المجلس ومداخلة رئيس مجلس إدارة منطقة ألات واله علي أصغروف اتخذ المجلس قرارات كلف بموجبها الجهات المعنية بتنفيذ خطط التطوير المقترحة.