ارتفاع سعر الذهب والفضة في السوق العالمية

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زلزال في غابالا
- [15:58]
تأسيس سفارة أذربيجان في البرتغال
- [15:13]
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:35]
وفاة طفل متأثراً بإصابته في حريق مبنى سكني بمدينة جولفا
- 11.06.2026 [20:16]
وزيرا الصحة والتعليم يتفقدان كليّة الطب ومستشفى جامعة قراباغ في خانكندي
- 11.06.2026 [19:42]
تنظيم جولة تأهيلية لمجموعة أخرى من أطفال أوكرانيا في غابالا وشاكي
- 11.06.2026 [19:16]
مجلس الاقتصاد الأذربيجاني يعقد اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء
- 11.06.2026 [18:58]
أذربيجان تشحن 984 طن من وقود الديزل إلى أرمينيا
- 11.06.2026 [18:34]
سفيرة اليونان تتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 11.06.2026 [16:16]
السويد تقترح حظر الحجاب في الأماكن العامة
- 11.06.2026 [15:23]
توقيع بروتوكول بشأن التعاون بين أذربيجان وإيران لزيادة نقل البضائع
- 11.06.2026 [15:21]
أذربيجان وإيران تعقدان الاجتماع الـ55 للجنة المشتركة لنهر أراز
- 11.06.2026 [15:03]
سفارة روسيا تدين تدنيس نصب تذكاري في غيومري
- 11.06.2026 [14:49]
مناقشة تطوير التعاون الثقافي بين أذربيجان ورومانيا
- 11.06.2026 [14:48]
الصين تطلق قمرا صناعيا تجريبيا إلى الفضاء
- 11.06.2026 [14:40]
باكو تستضيف المشاورات القنصلية الأولى بين أذربيجان والنمسا
- 11.06.2026 [14:27]
حريق على متن ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان
- 11.06.2026 [12:19]
وسائل إعلام: سكة حديد الحجاز ستصبح بديلا لمضيق هرمز
- 11.06.2026 [12:16]
نائب الوزير: الهدف الرئيسي لأذربيجان هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتواصل
- 11.06.2026 [11:44]
تحذير من ترامب: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فاستستمت الضربات على إيران
- 11.06.2026 [11:35]
وزير الدفاع الأذربيجاني يعزي نظيره الباكستاني
- 11.06.2026 [11:11]
انخفاض سعر الذهب الى 4118 دولار
- 11.06.2026 [10:55]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 11.06.2026 [10:51]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 11.06.2026 [10:49]
أناما تبحث التعاون في إزالة الألغام مع نائب السفير البريطاني
- 10.06.2026 [19:11]
منتدى عبر الخزر يعقد في واشنطن
- 10.06.2026 [18:47]
رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تستقبل السفير الألماني
- 10.06.2026 [18:23]
منتخب أذربيجان للسيدات يفوز على مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم
- 10.06.2026 [17:54]
رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تستقبل السفير الإندونيسي
- 10.06.2026 [17:41]
تقديم كتاب "المركز المقدس للإسلام : التخطيط الحضري والعمارة" في أذربيجان
- 10.06.2026 [16:28]
تدريب تكتيكي بالذخيرة الحية في القوات البحرية
- 10.06.2026 [16:01]
المنتخب الأذربيجاني يفوز على سان مارينو وديًا
- 10.06.2026 [15:42]
وزير الرياضة الصربي: التعاون مع أذربيجان على أعلى مستوى
- 10.06.2026 [15:37]
السفارة الأذربيجانية بالرباط تحتفي بالذكرى الـ108 للاستقلال
- 10.06.2026 [15:32]
بدء حصاد التبغ في منطقة الشمال الغربي
- 10.06.2026 [15:21]
وزير الثقافة : هدفنا إيصال خدمات المكتبات لـ 95 في المائة من السكان كحد أدنى
- 10.06.2026 [14:49]
تقديم الإصدارات الجديدة لـ"دار نشر إرث" في بلجيكا
- 10.06.2026 [14:41]
لاعبو الشطرنج الأذربيجانيون يشاركون في كأس العالم
- 10.06.2026 [14:40]
الدين العام الخارجي لأذربيجان
- 10.06.2026 [14:14]
معدل حجم التضخم في أذربيجان
- 10.06.2026 [14:11]
وزير الدفاع الأذربيجاني في زيارة رسمية إلى صربيا
- 10.06.2026 [13:05]
الوزير: الهدف الرئيسي لمفهوم الثقافة هو ضمان إتاحة الوصول إلى الثقافة
- 10.06.2026 [12:59]
حجم الناتج المحلي الإجمالي في أذربيجان
- 10.06.2026 [12:44]
اختتام الزيارة الرسمية لوفد النيابة العامة الفيتنامية إلى أذربيجان
- 10.06.2026 [12:23]
إيران تدعو واشنطن إلى سحب قواتها من الشرق الأوسط
- 10.06.2026 [12:05]
ارتفاع عدد ضحايا زلزال الفلبين إلى 45 شخصا
- 10.06.2026 [11:50]
توسيع آفاق التعاون العلمي بين أذربيجان والصين
- 10.06.2026 [11:49]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 10.06.2026 [10:44]