باكو تستضيف المشاورات القنصلية الأولى بين أذربيجان وتايلند

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

عُقدت الجولة الأولى من المشاورات القنصلية بين وزارة خارجية جمهورية أذربيجان ووزارة خارجية مملكة تايلند في مدينة باكو 11 يونيو.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الوفد الأذربيجاني ترأسه رئيس دائرة الشؤون القنصلية إميل سفروف في حين ترأس الوفد التايلندي المدير العام لإدارة الشؤون القنصلية مونغكورن براتوؤمكايف.

واستعرض الجانبان خلال هذه المشاورات الوضع الحالي وآفاق تطوير التعاون القنصلي بين البلدين، إلى جانب بحث توسيع القاعدة التعاقدية والقانونية الثنائية وتشكيل آليات تعاون جديدة.

كما شهد الاجتماع تبادل الخبرات والممارسات المتقدمة في مجال إجلاء المواطنين في حالات الأزمات وتقديم المساعدة القنصلية الفورية لهم، فضلاً عن مناقشة أحدث المستجدات والآليات المطبقة لرقمنة الخدمات القنصلية في كلا البلدين.