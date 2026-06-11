باكو تستضيف المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان وإستونيا

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

عُقدت جولة جديدة من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية جمهورية أذربيجان وجمهورية إستونيا في مدينة باكو 11 يونيو .

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الوفد الأذربيجاني ترأسه نائب وزير الخارجية فارض رضايف في حين ترأس الوفد الإستوني نائب وزير الخارجية مارتن روجر.

واستعرض الجانبان خلال المشاورات الوضع الحالي للعلاقات السياسية مع الإعراب عن الارتياح من بدء نشاط سفارة إستونيا في باكو وتأكيد أهمية الزيارات المتبادلة في تعزيز الحوار الثنائي.

كما شهد الاجتماع بحث آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم والقطاع الإنساني ومشاريع الطاقة والنقل الاستراتيجية إضافة إلى مناقشة مسار تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وعمليات إعادة البناء والإعمار واسعة النطاق ونزع الألغام المزروعة من قبل قوات أرمينيا والمجموعات المسلحة الأرمينية غير القانونية إبان الاحتلال الممتد 30 عاما في أراضي أذربيجان المحررة.