الرئيس إلهام علييف يهنئ الرئيس الروسي بمناسبة اليوم الروسي

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ببرقية تهنئة إلى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العيد الوطني اليوم الروسي.

وأكد الرئيس علييف في برقيته أن العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الروسي تستند إلى تقاليد راسخة من الصداقة وحسن الجوار والاحترام المتبادل التي تجمع الشعبين عبر القرون.

وأعرب الرئيس الأذربيجاني عن ارتياحه من التطور النشط للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وتوسع الروابط الإقليمية والإنسانية والثقافية، مؤكداً ثقته في أن الجهود المشتركة ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين.

واختتم الرئيس علييف برقيته بتمني موفور الصحة والتوفيق للرئيس بوتين والوئام والازدهار لجميع مواطني الاتحاد الروسي.