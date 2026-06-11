وزير المالية الاذربيجاني: تم توجيه 4.5 مليارات مانات للبنية التحتية في الأراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 12 يونيو، (أذرتاج)

قال وزير المالية الاذربيجاني ساحل باباييف خلال مناقشة مشروع قانون "تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2025" في الجلسة العامة للمجلس الوطني المنعقد اليوم انه تم تخصيص 4.5 مليار مانات من بنود الإنفاق في ميزانية الدولة لعام 2025 لإعادة الإعمار وإعادة تأهيل الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت وكالة أذرتاج أن وزير المالية صرح بأن 4 مليارات مانات من هذه الأموال خُصصت لتمويل مشاريع البنية التحتية و440 مليون مانات للمشاريع ذات الطابع الاجتماعي و10 ملايين مانات لمشاريع الدفاع وإنفاذ القانون، فيما تم توجيه 75 مليون مانات لأعمال إزالة الألغام من تلك الأراضي.