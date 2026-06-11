وزير المالية: تم تخصيص 15.3 مليار مانات للنفقات ذات التوجه الاجتماعي

باكو، 12 يونيو، (أذرتاج)

صرح وزير المالية الاذربيجاني ساحل باباييف خلال مناقشة مشروع قانون "تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2025" في الجلسة العامة للمجلس الوطني المنعقد اليوم بانه خلال السنة المشمولة بالتقرير، تم استخدام 15.3 مليار مانات أي ما يقارب 40 بالمئة من إجمالي نفقات الموازنة العامة للدولة لتمويل النفقات ذات التوجه الاجتماعي. ويزيد هذا المبلغ بمقدار 602 مليون مانات مقارنة بعام 2024.

وقال باباييف: "في إطار اهتمام رئيس الدولة بذوي الدخل المحدود ولا سيما الفئات الاجتماعية الهشة، تم خلال العام الماضي تنفيذ حزمة جديدة من الإصلاحات الاجتماعية. وشملت هذه الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية وزيادة الإعانات والمخصصات الاجتماعية، كما تم تخصيص أكثر من 400 مليون مانات من الموازنة العامة للدولة لتمويل هذه الإصلاحات".

وأكد الوزير أن النفقات ذات التوجه الاجتماعي ارتفعت إجمالا بمقدار 3.9 مليار مانات خلال السنوات الخمس الماضية.