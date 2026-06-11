وزير المالية : إنفاق 655 مليون مانات على التعاون الدولي والنشاط الدبلوماسي

باكو، 12 يونيو، (اذرتاج)

صرح وزير المالية ساحل باباييف خلال مناقشة مشروع قانون "تنفيذ ميزانية الدولة لعام 2025" في الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم بأنه خلال العام الماضي تم إنفاق 655 مليون مانات على التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية، إضافة إلى نشاط البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وتنظيم الفعاليات الدولية والمحلية والمساعدات الخارجية.

أفادت وكالة اذرتاج أن الوزير بابايف أشار الى تخصيص 968 مليون مانات لـ44 كيانا قانونيا عاما ممولة من ميزانية الدولة لتنفيذ الأعمال والخدمات الموكلة للدولة. كما خُصص في عام 2025 نحو 7.6 مليارات مانات للنفقات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية وهو ما يمثل 19.6 في المائة من إجمالي نفقات الميزانية مع توجيه 2.3 ملياري مانات منها لتنفيذ المشاريع الاستثمارية.