تأسيس سفارة أذربيجان في البرتغال

باكو، 12 يونيو، أذرتاج

يتم تأسيس سفارة أذربيجان في جمهورية البرتغال.

أفادت وكالة أذرتاج أن مشروع قانون "حول تأسيس سفارة جمهورية أذربيجان في جمهورية البرتغال (في مدينة لشبونة)" أُدرج على جدول أعمال جلسة البرلمان المنعقدة في 12 يونيو.

وبعد المناقشات، تم طرح مشروع القانون للتصويت واعتماده.